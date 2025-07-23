Так, согласно закону, туристская услуга - услуга, которую в том числе оказывают туроператоры, турагенты и гостиницы, экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы-проводники, а также владельцы горнолыжных и пляжных комплексов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Понятия туристических услуг, объектов и субъектов туристской индустрии теперь законодательно закреплены в РФ. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Так, согласно закону, туристская услуга - услуга, которую в том числе оказывают туроператоры, турагенты и гостиницы, экскурсоводы, гиды-переводчики, инструкторы-проводники, а также владельцы горнолыжных и пляжных комплексов.

Документ также вводит понятие субъектов и объектов туристической деятельности. К первым относятся юрлица, ИП и физлица. А ко вторым - здания, строения, сооружения и транспорт, которые находятся в собственности или, в том числе, аренде у субъектов туристической деятельности.

Также вводится и более широкое понятие туристской индустрии. Согласно положениям закона, это комплексная сфера экономической деятельности, при которой используются объекты индустрии для туристических услуг. В туристскую индустрию также входят те организации, которые перевозят, лечат, предоставляют питание туристам, а также обеспечивают им развлекательный досуг.