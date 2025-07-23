В РФ удвоили срок подачи заявки на патент после показа изобретения на выставке

Нововведение поможет защитить права авторов изобретения, которое было представлено на международной выставке, до момента подачи заявки на патентование, отмечается в пояснительной записке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Обладатель изобретения, которое было представлено на международной выставке, сможет подать заявку на его патентование спустя 12 месяцев. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

До создания такой нормы срок подачи заявки на патент составлял шесть месяцев. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, нововведение поможет защитить права авторов изобретения, которое было представлено на международной выставке, до момента подачи заявки на патентование.

Россия участвует в международных соглашениях в сфере интеллектуальной собственности, среди которых Парижская конвенция по охране промышленной собственности, ее страны-участницы охраняют патентоспособные изобретения. Так, если экспонат был представлен на выставке, а потом получил статус изобретения, то датой заявки будет считаться день показа этого изобретения на выставке, и с этого дня оно будет в приоритете.

Похожие положения существуют и в Гражданском кодексе РФ, согласно которому раскрытие информации об изобретении, в том числе показ на выставке - это не препятствие признанию патентоспособности изобретения. Однако при этом срок приоритета на патент по нынешнему российскому законодательству ранее составлял 6 месяцев, а по Парижской конвенции - 12 месяцев.