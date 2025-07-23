Норма не распространяется на спиртосодержащие лекарства, косметику, парфюм, алкоголь и табак

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Конфискованные товары без маркировки будут использовать для оказания гуманитарной помощи. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Те товары, которые были изъяты по решению суда из-за отсутствия маркировки, будут отправляться в качестве гуманитарной помощи при военных, природных или техногенных происшествиях. Уточняется, что норма не распространяется на спиртосодержащие лекарства, косметику, парфюм, алкоголь и табак.

Распоряжаться такими товарами будет Росимущество. Закон вступит в силу спустя три месяца.