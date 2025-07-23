До принятия закона предельная сумма такой выплаты составляла 50 тыс. рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Корпоративные выплаты до 1 млн рублей, которые компании по своей инициативе могут дать своим сотрудникам при рождении детей, не будут облагаться налогом. Закон подписал президент России Владимир Путин.

До принятия закона предельная сумма такой выплаты, которая не облагалась НДФЛ, составляла 50 тыс. рублей. Она будет действовать до вступления закона в силу - с 1 января 2026 года.

Мера поддержки также распространяется и на те семьи, которые усыновили ребенка до года.

25 января Путин поручил правительству России увеличить необлагаемую налогом сумму такой корпоративной поддержки до 1 млн рублей. Это решение глава государства принял по итогу встречи с участниками и победителями российского конкурса "Это у нас семейное".