Бюджет исполнен с профицитом в общей сумме 554,92 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ за 2024 год.

Бюджет фонда формируется раздельно по каждому виду обязательного социального страхования: обязательному пенсионному (ОПС), обязательному социальному - на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС), обязательному социальному от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС). При этом средства конкретного вида обязательного социального страхования не могут являться источником финансирования дефицита по другому виду.

Бюджет фонда за 2024 год исполнен по доходам в сумме 16,83 трлн рублей (105,1% к бюджетным назначениям). Исполнение по расходам за 2024 год составило 16,275 трлн рублей (100,6% к бюджетным назначениям).

Бюджет исполнен с профицитом в общей сумме 554,92 млрд рублей (при том, что законом о бюджете фонда на 2024 год утверждался дефицит в сумме 158,79 млрд рублей).

Общая сумма межбюджетных трансфертов на выплаты, финансируемые за счет передаваемых фонду средств федерального бюджета, составила 5,479 трлн рублей, что на 1,459 трлн рублей больше, чем в 2023 году (4,019 трлн рублей).

Из общей суммы на финансирование выплаты страховых пенсий перечислено 1,375 трлн рублей, что составило 79,7% от бюджетных назначений (1,725 трлн рублей). Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ поступили в сумме 347,8 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем в 2023 году.