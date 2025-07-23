Такая мера поддержки магистрали будет действовать с января 2028 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Нулевой НДС будет действовать для перевозок по ВСМ Москва - Петербург до 2065 года. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Такая мера поддержки высокоскоростной магистрали начнет действовать с 1 января 2028 года. Норма также распространяется на багаж пассажиров и организацию перевозок.

Однако к услугам по организации перевозок не относятся услуги по организации рекламной и торговой деятельности в составе поезда.

Авторы инициативы отмечали, что закон будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, субъектов России, по территории которых пройдет ВСМ, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов.

ВСМ Москва - Петербург планируют достроить к 2028 году. Трасса должна будет сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Составы будут ходить каждые 10-15 минут.