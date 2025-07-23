В 2025 году завершается его сертификация, указал глава Минпромторга Антон Алиханов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поставки серийных самолетов Ил-114-300 заказчикам планируется начать в августе 2026 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В авиационном блоке выставки ["Иннопром"] [премьер-министр] Михаил Владимирович Мишустин осмотрел региональный пассажирский самолет Ил-114. В этом году мы уже завершаем его сертификацию, и по плану у нас в августе следующего года начало передачи эксплуатантам уже серийных бортов", - сказал Алиханов.

В ходе выставки "Иннопром" также был представлен цельнокомпозитный четырехместный самолет с разработанным в прошлом году отечественным двигателем. Машина предназначена для обучения пилотов и туристических полетов. Как заявил глава Минпромторга, в этом году будет выпущено порядка 9 предсерийных образцов.

О самолете Ил-114-300

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Модернизированная версия собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Самолет рассчитан на 68 пассажиров, максимальная высота полета - 7,6 тыс. м.

В настоящее время он находится на этапе сертификации. В декабре 2025 года планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство.