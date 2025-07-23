В 2024 году граждане воспользовались сервисами портала 750 млн раз, указал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Портал госуслуг занимает восьмое место по популярности среди всех российских интернет-сервисов, в 2024 году граждане воспользовались сервисами портала 750 млн раз. Об этом в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Госуслуги" сейчас занимают восьмое место по популярности среди всех российских интернет-сервисов", - сказал Шадаев.

Он добавил, что в настоящее время на портале доступны в цифровом виде более 200 массовых социально значимых федеральных и региональных услуг, в 2024 году граждане воспользовались сервисами портала, в том числе и для получения различных услуг, 750 млн раз.