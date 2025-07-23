Глава государства, открывая совещание с членами правительства, предложил начать с этого вопроса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Итоги прошедшей в начале июля на Урале международной промышленной выставки "Иннопром" стали одной из тем совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Глава государства, открывая мероприятие, предложил начать с этого вопроса.

"Хотел бы некоторые такие, текущие вопросы поднять. И первый из них - итоги промышленной выставки "Иннопром-2025", - начал совещание Путин. "Антон Андреевич, как прошло мероприятие", - обратился президент к министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Анонсированная тема совещания - развитие "земских" программ. Ожидаются доклады, в частности, профильных вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко.

Выставка "Иннопром-2025" проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки выступила Саудовская Аравия, представители российского бизнеса провели встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.