Речь идет о моделях "Урал Next", реализованные в период с 2022 по 2024 год

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Компания АО "АЗ "Урал" - официальный представитель изготовителя марки "Урал" на российском рынке - объявил об отзыве 2 626 автомобилей из-за отсутствия в транспортных средствах устройства вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат модели "Урал Next", реализованные в период с 2022 по 2024 год.

"Причина отзыва транспортных средств: отсутствие в автомобилях устройства вызова экстренных оперативных служб", - отмечается в сообщении. Как добавили в Росстандарте, на всех транспортных средствах будет проведена плановая установка устройства вызова экстренных оперативных служб с последующей ее активацией.

Уполномоченные представители изготовителя АО "АЗ "Урал" проинформируют владельцев автомобилей об отзывной программе. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем машин в рамках этой отзывной программы, подпадает ли транспортное средство под отзыв.

Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей, говорится в сообщении.