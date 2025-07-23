Также участники синдиката получили возможность определять условия перехода доли в синдицированном кредите соглашением о таком займе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Фондируемые и нефондируемые субучастники синдицированного кредитования получили равные права. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Синдицированный кредит - это кредит, выдающийся несколькими кредиторами, а субучастие - мера, подразумевающая привлечение к выдаче кредита еще одного участника, который возьмет на себя часть рисков. Такой механизм помогает увеличить объемы кредитования, которые нужны для новых инвестпроектов и российской экономики, так как сейчас предприятиям стало сложнее брать кредиты.

Так, те субучастники, которые дали деньги заемщику, и те, которые их изначально не вносили, теперь имеют равные права. Также участники синдиката получили возможность определять условия перехода доли в синдицированном кредите соглашением о таком займе.

Также расширен и перечень обстоятельств, при которых в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику, а в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия.

Закон также больше не оперирует понятием "уступка прав", поскольку расширяет перечень таких обстоятельств. Таким образом, в законе теперь есть только переход прав и обязанностей участника синдиката кредиторов к внешнему участнику. Законом также уточнены условия и порядок такого перехода. При этом закреплен механизм прекращения обязательств перед внешним участником в случае, если требования к должнику были погашены не за счет исполнения обязательств. Отдельное внимание уделено возможности заключения межкредиторских соглашений между внешними участниками, что повысит прозрачность и согласованность их действий.

Как ранее пояснял член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, принятие этого закона позволит привлекать больше средств в крупные проекты, снижая риски для кредиторов и повышая доступность финансирования для бизнеса.