Также в РФ будут вводить универсальный QR-код

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Цифровой рубль и универсальный QR-код начнут широко внедрять в российскую платежную систему. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Внедрение будет поэтапным. Продавцы товаров с годовой выручкой от 120 млн рублей, которые являются клиентами системно значимых банков, предоставят покупателям возможность оплаты цифровым рублем с 1 сентября 2026 года. С 1 сентября 2027 года к таким продавцам присоединятся и те, у кого годовая выручка составляет от 30 млн руб., а уже с 1 сентября 2028 года - все остальные. Соответствующие банки должны также перейти на цифровой рубль в такие же сроки.

Уточняется, что участники платформы цифрового рубля - банки и филиалы иностранных банков - должны обеспечить клиентам возможность перевода цифровых рублей при помощи универсального платежного кода. А операторы по переводу денег, в свою очередь, должны предоставлять реквизиты или ссылку на них только в виде такого кода. Для этого операторы внедрят код во все ПО и устройства для расчета безналичных денег со своей стороны и со стороны клиента.

Уточняется, что универсальный код при переводе цифровых рублей также должны будут использовать и физлица, если оплачивают товары юрлиц или ИП.

Продавец с выручкой более 20 млн рублей за предшествующий календарный год также будет обязан предоставить возможность оплаты переводом цифровых рублей. При этом в местах без интернета и связи продавцы не обязаны принимать цифровые рубли, как и те, у которых выручка составляет меньше 5 млн рублей в год.

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств. Тестирование бюджетных выплат в цифровых рублях начнется во второй половине года.