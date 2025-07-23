Истец возражал против удовлетворения этого ходатайства

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении ЗАО "Волгатранснефть" ходатайства об объединении в одно производство гражданских споров, связанных с крушением у Керченского пролива "Волгонефть-239", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В среду суд рассматривает иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к владельцу "Волгонефти-239" - компании "Волгатранснефть. Представитель ответчика ходатайствовал перед судом об объединении в одно производство гражданских споров по возмещению ущерба, инициированных Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора и ФГБУ "Морспасслужба".

"В удовлетворении ходатайства ответчика об объединении дел в одно производство отказать", - огласила судья.

Истец против удовлетворения ходатайства возражал, аргументируя тем, что материалы данных судебных разбирательств имеют различную доказательную базу. Также ответчик ходатайствовал о привлечении к спору в качестве третьих лиц страховых организаций ООО "Абсолют страхование" и АО "Российская национальная перестраховочная компания". Это ходатайство суд удовлетворил.

Ранее представитель истца сообщал, что на момент крушения на борту танкера находились 4,3 тыс. тонн мазута, часть из них попали в акваторию при аварии, когда судно раскололось на две части, оставшийся мазут на борту затонувшей носовой части судна залег на дно. Сумма исковых требований превышает 35 млрд рублей. В судебном заседании представитель Росприроднадзора пояснил, что расчет ущерба произведен на 2,8 тыс. тонн мазута, из расчета был исключен объем, ранее откачанный из кормовой части, которая была утилизирована.

Судебное разбирательство отложено на 13 августа.

Также в Арбитражном суде Краснодарского рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужбы", которая пытается солидарно взыскать компенсацию за проведение работ по ликвидации последствий от крушения танкеров. Ответчиками по иску проходят ООО "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212"), ООО "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и ЗАО "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239"). "Морспасслужба" заявила ходатайство об уточнении исковых требований, увеличив размер иска до 485,1 млн рублей. В заседании объявлен перерыв до 1 августа.