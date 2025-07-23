Путин утвердил правила работы дата-центров в России

С 1 марта 2026 года будет создан реестр центров баз данных

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ будет вести специальный реестр дата-центров, расположенных в России. Соответствующий закон подписал глава российского государства Владимир Путин.

С 1 марта 2026 года будет создан реестр центров баз данных. Требования к сведениям, необходимых для внесения в реестр, а также порядок их включения и удаления из реестра определит правительство РФ. Более того, кабмин подумает и над способами обеспечения информационной безопасности таких центров.

Также на территории таких центров будет запрещено заниматься майнингом и размещать оборудование для этих целей.

Вместе с этим дата-центрам дали и законодательное определение. Так, под ними будет подразумеваться совокупность зданий, включающих в себя системы инженерно-технического обеспечения, которые используют для размещения оборудования по обработке и хранению данных.