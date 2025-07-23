Теперь, если наследник не вступил в права, причем прошло не более шести месяцев со дня открытия наследства, кредитная организация не имеет права начислять штрафы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Кредиторы не смогут начислять неустойки, пени и штрафы по просроченным кредитам, если клиент умер, а его наследники еще не вступили в права. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь, если наследник не вступил в права, причем прошло не более шести месяцев со дня открытия наследства, кредитная организация не имеет права начислять штрафы за просрочку по кредиту, требовать досрочно погасить долг и взыскивать залог.

Норма также распространяется и на ипотеку. Уточняется, что закон будет касаться только тех граждан, у кого возникли такие обязательства после вступления закона в силу. Кредиты и ипотека также должны быть оформлены до 1 сентября 2025 года.