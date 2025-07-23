Поставки двигателей ПД-8 для серийных Superjet начнутся весной

Первый полет опытный образец самолета Superjet с отечественными двигателями ПД-8 совершил в марте

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Поставки двигателей ПД-8 для серийных импортозамещенных самолетов Superjet планируется начать весной 2026 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Посетители [выставки "Иннопром"] также могли ознакомиться с двигателем ПД-8 для полностью импортозамещенного Superjet. Он должен быть сертифицирован у нас до конца этого года. Все сертификационные испытания у нас идут. И следующей весной начнутся поставки уже на серийные машины", - сказал министр.

В Ростехе ранее сообщали, что серийное производство двигателя ПД-8 для отечественного самолета Superjet 100 начнется в 2025 году. ПД-8 создается Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в Ростех).

Первый полет опытный образец самолета Superjet с отечественными двигателями ПД-8 совершил в марте. Генеральный директор ОДК Александр Грачев тогда сообщал, что получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года.

О двигателе

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.