По данным американских властей, товарооборот между государствами по итогам 2024 года составил около $227,9 млрд

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Япония закупит у Соединенных Штатов военное оборудование на несколько миллиардов долларов. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Хозяин Белого дома напомнил, что по условиям торгового соглашения Япония перейдет к политике открытого рынка в отношениях с США и будет закупать у них автомобили и грузовые машины, рис, сельскохозяйственную продукцию. "Они также согласились приобрести военное и другое оборудование на миллиарды долларов, а также передать нам 90% [прибыли от инвестированных в экономику США] $550 млрд", - написал американский лидер. 22 июля Трамп заявил, что США заключили масштабную сделку с Японией, согласно условиям которой пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.

По данным американских властей, товарооборот между США и Японией по итогам 2024 года составил около $227,9 млрд. Поставки из США в Японию оцениваются в $79,7 млрд, из Японии в США - в $148,2 млрд.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, пошлины на импорт японских товаров должны были составить 25%. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.