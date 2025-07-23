Данные вице-премьер РФ Татьяна Голикова привела с 2012 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Выплаты медработникам по программе "Земский доктор" с 2012 года составили почти 73 млрд рублей, до 2030 года запланировано еще 33 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"За весь период реализации в сельской местности и малых городах привлечено почти 72 тыс. медицинских работников, на эти цели мы направили почти 73 миллиарда рублей. Мы предполагаем, что в 2025-2030 годах на цели поддержки программы будет направлено еще почти 33 миллиарда рублей", - сказала она.