Закон вступит в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Федеральной налоговой службе (ФНС) полномочия по анализу финансово-хозяйственной деятельности бизнеса.

Изменения внесены в закон "О налоговых органах РФ". Так, ФНС наделяется полномочиями по проведению анализа (оценки) сведений о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и ИП, а также иных сведений об этом юридическом лице, имеющихся у налогового органа, и формированию результатов для их предоставления в виде выписки юридическому лицу (а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, иному лицу по его запросу).

Закон определяет порядок предоставления такой выписки. Так, выписка с результатами будет предоставляться юридическому лицу или ИП по его запросу не позднее рабочего дня, следующего за днем ее формирования. В случае возражений юридическое лицо вправе направить заявление о корректировке. В течение пяти рабочих дней со стороны ФНС будет проведена корректировка результатов либо будет отказано в ней.

Иным лицам указанная выписка будет предоставляться не ранее чем по истечении пяти рабочих дней, если заявление о корректировке результатов анализа (оценки) не было подано юридическим лицом. Или не ранее чем по истечении 10 рабочих дней, если такое заявление юридическим лицом или ИП было подано.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.