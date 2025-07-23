В России ускорили концессионную передачу аэродромов для ГУПов и МУПов

Правительство РФ, которое инициировало проект, отмечало, что такие изменения существенно ускорят передачу имущества по концессионному соглашению концессионеру имущества

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП) теперь могут напрямую передавать инвесторам право владения или пользования аэродромами по концессионным соглашениям. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ГУПы и МУПы, в ведении которых находились аэродромы, были обязаны сначала передавать объекты концессионного соглашения концеденту - РФ, субъекту РФ или муниципалитету, которые затем передают их концессионеру. Теперь такие предприятия могут напрямую передавать имущество инвесторам, минуя передачу органам власти.

Правительство РФ, которое инициировало проект, отмечало, что такие изменения существенно ускорят передачу имущества по концессионному соглашению концессионеру имущества, а также минимизируют риски привлечения к ответственности концедента за нарушение сроков передачи такого имущества.