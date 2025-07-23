К небанковским кредитным организациям относятся расчетные организации, депозитарии, клиринговые центры, кассы взаимопомощи и кредитные кооперативы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Небанковские кредитные организации освободили от избыточной административной нагрузки. Закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Небанковские кредитные организации имеют меньше прав, чем банки с базовой лицензией. Однако авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что первые имеют большую административную нагрузку, чем вторые.

Теперь небанковские кредитные организации не должны раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки и об управлении рисками, о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала, а также назначать отдельного руководителя службы внутреннего контроля.

Вместе с этим изменились и основания для отзыва у небанковских кредитных организаций лицензий. Теперь ее также будут отзывать у тех компаний, которые в течение четырех месяцев подряд допускали снижение размера своего капитала ниже 90 миллионов рублей.

Нововведения также коснутся и банков с базовой лицензией - перечень операций расширили. Теперь такие организации могут совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого не обязательно участие ЦБ.

К небанковским кредитным организациям относятся расчетные организации, депозитарии, клиринговые центры, кассы взаимопомощи и кредитные кооперативы.