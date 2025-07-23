Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству ходатайство владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров о приостановке судебного разбирательства

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края в ходе предварительного заседания принял к производству ходатайство владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров о приостановке судебного разбирательства и передаче по подсудности гражданского иска о возмещении убытков администрации Темрюкского района Кубани. Заседание назначено на 7 октября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В среду суд провел предварительное судебное заседание по гражданскому спору, инициированному администрацией Темрюкского района Краснодарского края в связи с возникновением убытков от ликвидации последствий по крушению танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" у Керченского пролива.

"Ходатайство ответчиков о приостановлении и передаче дела по подсудности принять к производству, ходатайство ответчиков об отложении судебного заседания удовлетворить, отложить судебное заседание на 7 октября", - огласил решение судья.

Сторона истца в ходе заседания ходатайствовала перед судом о привлечении к делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, Генеральную прокуратуру РФ. Судья данное ходатайство также удовлетворил.

Ранее сообщалось, что администрация Темрюкского района Краснодарского края намерена взыскать более 28 млн рублей в качестве убытков с судовладельца потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239" и торгово-чартерного фрахтователя "Волгонефть-212". ЗАО "Волгатранснефть" является судовладельцем "Волгонефти-239", ООО "Кама шиппинг" - торгово-чартерным фрахтователем "Волгонефти-212".

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.