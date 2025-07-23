Всего реализуют инвестпроекты стоимостью более 27 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Статус резидента территории особого социально-экономического развития "Невинномысск" получили 50 организаций. Они реализуют инвестпроекты стоимостью более 27 млрд рублей, что позволит создать еще более 10 тыс. рабочих мест, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора Ставрополья.

"Статус резидента территории особого социально-экономического развития "Невинномысск" присвоен 50 организациям, реализующим инвестиционные проекты общей стоимостью более 27 млрд рублей. Они позволят создать более 10 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении по итогам совещания губернатора по вопросу инвестиционной деятельности в крае.

Сообщается, что в настоящее время инвестиционный портфель Ставропольского края содержит 313 активных проектов общей стоимостью более 560 млрд рублей.

"Резидентами действующих в крае девяти региональных парков являются 19 организаций. Общая стоимость инвестиционных проектов, реализуемых ими - 66 млрд рублей, из которых уже освоено 63 млрд рублей. Из 4 186 запланированных к созданию рабочих мест создано 2 765", - уточняют в управлении.

В текущем году Ставропольский край улучшил показатели в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Интегральный индекс вырос на 1,04 балла, региону удалось повысить результативность таких направлений, как эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, эффективность процедур по подключению электроэнергии, эффективность закупочных процедур. В 2025 году одной из основных задач в сфере инвестиционной деятельности является достижение плановых значений в размере 391,6 млрд рублей.

"За последние восемь лет в Ставропольском крае наблюдается постоянный рост объема инвестиций в основной капитал - со 123 млрд рублей в 2016 году он увеличился до 383 млрд рублей в 2024 году. В этом году мы должны сохранить темпы роста. Новые инвестпроекты - это основа для развития экономики наших территорий и роста качества жизни земляков", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Владимира Владимирова.