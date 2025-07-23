Они составили 419 млн баррелей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 3,2 млн баррелей и на 18 июля 2025 года составили 419 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

В министерстве уточнили, что нынешний объем запасов на 9% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

По данным на 17:32 мск, цена сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,66%, до $68,22 за баррель, а стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в сентябре снижалась на 0,78%, до $64,97 за баррель.