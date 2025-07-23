Его целями являются повышение эффективности и оптимизация процессов государственного управления

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило провести эксперимент по использованию генеративного ИИ (genAI) в государственном управлении, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Целями эксперимента являются повышение эффективности и оптимизация процессов государственного управления посредством использования больших генеративных моделей искусственного интеллекта", - говорится в документе.

Проект предполагает создание специальных сервисов, использующих генеративный ИИ. Эти сервисы будут предназначены для решения типовых задач в госуправлении. Для проведения эксперимента Минцифры РФ обеспечит разработку методических рекомендаций по реализации эксперимента и правил с указанием критериев, которым должны соответствовать используемые в рамках эксперимента сервисы.

Согласно проекту постановления, пользователями сервисов смогут стать федеральные органы исполнительной власти и исполнительные органы субъектов РФ, участие будет добровольным. Чтобы присоединиться к эксперименту, заинтересованные госорганы должны подать запрос в Минцифры России, указав в нем конкретные направления эксперимента, в которых они хотят участвовать. Поставщиками самих ИИ-сервисов будут компании, выбранные правительственной комиссией.

В рамках эксперимента сервисы могут создаваться и предоставляться тремя способами. Во-первых, решение может создаваться Минцифры, используя Единую информационную платформу национальной системы управления данными. Также сервисы смогут создаваться внешними поставщиками и размещаться на их собственной инфраструктуре, однако доступ к ним для госорганов - пользователей организует Минцифры через единую платформу. Если сервис представляет собой программу для электронных вычислительных машин, поставщики могут предоставлять ее пользователям на основе стандартных лицензионных договоров.

"Проект постановления будет способствовать решению задач развития искусственного интеллекта в Российской Федерации, закрепленных в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, <...> и направлен на обеспечение реализации национальных целей развития", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления. В частности, это касается устранения необоснованных нормативно-правовых ограничений для разработки, внедрения и использования отечественных больших генеративных моделей и определения правил работы с большими генеративными моделями и их использования.