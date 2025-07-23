Добыча полезных ископаемых в РФ за январь - июнь снизилась на 2,4% в годовом выражении

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в I полугодии 2025 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне промпроизводство увеличилось на 2% в годовом выражении, но снизилось на 1,9% по сравнению с маем, следует из данных Росстата.

Добыча полезных ископаемых в РФ за январь - июнь снизилась на 2,4% в годовом выражении, а производство в обрабатывающих отраслях - увеличилось на 4,2%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели снизились на 2,3%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов - на 1,1%.

По данным статистики, в январе - июне текущего года в годовом выражении наибольший рост отмечен в производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) (+34,6%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+15,1%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+14,5%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+13,6%), ремонт машин и оборудования (+7,5%), производство табачных изделий (+5,1%), добыча металлических руд (+3,2%), производство текстильных изделий (+2,5%), производство химических веществ и химических продуктов (+2,5%), добыча угля (+2,3%), производство кокса и нефтепродуктов (+1,6%), производство прочих готовых изделий (+1,2%).

При этом за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились показатели в производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-16,6%), производство кожи и изделий из кожи (-15,7%), добыча прочих полезных ископаемых (-9,2%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-7,1%), производство мебели (-4,6%), производство резиновых и пластмассовых изделий (-4%), металлургическое производство (-3,4%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (-3,5%), производство бумаги (-1,7%), производство продуктов питания (-0,7%), напитков (-2,3%), производство электрического оборудования (-1,5%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, (-0,5%).

Комментарий Минпромторга

Наиболее высокие темпы производства демонстрируют такие направления, как производство прочих транспортных средств и оборудования, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, а также производство готовых металлических изделий, отметили в Минпромторге РФ.

"Таким образом, положительные темпы роста обеспечиваются за счет вложенных ранее инвестиций и спроса на продукцию в отраслях, значимых для обеспечения технологической независимости нашей страны и ее национальной безопасности", - добавили в министерстве.