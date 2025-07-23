Производство легковых автомобилей в РФ в I полугодии снизилось на 2,1%

Показатель составил 326 тыс.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в I полугодии 2025 года снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 326 тыс. Это следует из данных Росстата.

Выпуск легковых авто в июне сократился в годовом выражении на 28,2%, до 45 тыс. Вместе с тем этот показатель на 28,4% больше результата мая 2025 года.

За первую половину 2025 года производство грузовиков упало на 23,9%, до 68,8 тыс. Непосредственно в июне произведено 10,3 тыс. грузовых автомобилей, что на 40,3% меньше, чем в июне прошлого года, но на 15,6% больше, чем в мае 2025 года.

В первом полугодии выпущено 4,7 тыс. автобусов массой более 5 тонн. Это на 37,4% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. За июнь 2025 года производство таких автобусов сократилось в годовом выражении на 25,7% и составило 858 шт., что на 19,5% превышает результат за май 2025 года.

Также в январе - июне произведено 7,8 тыс. автобусов массой менее 5 тонн (-22,6%). В первый летний месяц выпуск таких автобусов составил 1,2 тыс. единиц - на 37% меньше, чем годом ранее, но на 31,4% больше, чем в мае этого года.