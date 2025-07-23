Россия снизила суммарную добычу газа в I полугодии на 3,3%

Она составила 334,8 млрд куб. м

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия в январе - июне 2025 года снизила суммарную добычу газа (природный и попутный нефтяной) на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 335,3 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча природного газа в I полугодии составила 284,5 млрд куб. м, снизившись на 2,7% год к году. В июне добыча оказалась равна 38,4 млрд куб. м, что на 12,7% ниже, чем в мае 2025 г. и на 0,1% меньше, чем в июне 2024 года.

Добыча попутного нефтяного газа в I полугодии уменьшилась на 5,7% - до 50,8 млрд куб. м. Еще 12,3 млрд кубометров попутного газа было сожжено на факельных установках - на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Суммарная добыча газа в Уральском федеральном округе в январе - июне составила 266 млрд куб. м (-4,1% к предыдущему году), в Дальневосточном федеральном округе - 27,9 млрд куб. м (-8,2%), в Сибирском федеральном округе - 22,9 млрд куб. м (+21,7%), в Приволжском федеральном округе - 9,7 млрд куб. м (-2,9%), в Южном федеральном округе - 6,3 млрд куб. м (-8,4%), в Северо-Западном федеральном округе - 2,4 млрд куб. м (-6,3%), в Северо-Кавказском федеральном округе - 128 млн куб. м (-16,6%).

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - июне составило 16,5 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне производство СПГ составило 2,3 млн тонн, что на 7,3% меньше, чем в июне 2024 года, и на 19,9% ниже, чем в мае 2025 года.

Наибольшее производство СПГ в I полугодии наблюдалось в Уральском федеральном округе - 10,7 млн тонн (-2,8% к предыдущему году) и в Дальневосточном федеральном округе - 5,1 млн тонн (+0,6%). При этом в Северо-Западном федеральном округе производство СПГ упало вдвое - до 0,6 млн тонн. На это повлияло попадание в начале января российских среднетоннажных СПГ-заводов на Балтике - "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк" - в санкционный лист Министерства финансов США. В остальных округах выпуск сжиженного газа был незначителен.

Прогнозы добычи газа в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м, благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа, заявлял он.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2025 году должна вырасти до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 709,1 млрд куб. м. Вице-премьер отмечал, что пока правительство РФ сохраняет прогноз по добыче газа, однако он, скорее всего, будет скорректирован.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в РФ в 2025 году составит 690 млрд куб. м против 685 млрд куб. м в 2024 году. При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагает рост добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.