С начала июня потребительские цены выросли на 0,76%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 15 по 21 июня 2025 года составила 0,05%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 8 по 14 июля 2025 года - инфляция равнялась 0,02%.

В последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию в начале сентября 2024 года. Тогда на неделе с 27 августа по 2 сентября прошедшего года снижение цен было зафиксировано на уровне 0,02%.

С начала июня 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 0,76%, с начала года - на 4,56%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 21 июля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 9,19%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на вермишель (+0,6%), свинину, овощные консервы для детского питания и печенье (+0,4%), баранину и макаронные изделия (+0,3%), говядину, мороженую рыбу, пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), колбасы, пастеризованное молоко и ржаной хлеб (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5%, в том числе на столовую свеклу (-9,2%), белокочанную капусту (-8,3%), картофель (-7,3%), огурцы (-6,8%), морковь (-4,7%), репчатый лук (-3,1%), помидоры (-2,2%) и бананы (-1,7%). Цены на яблоки выросли на 0,4%.

Цены снизились на куриные яйца (-1%), рис (-0,3%), сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко, сметану, сливочное и подсолнечное масло, маргарин и сахар-песок (-0,2%), творог, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный чай и гречневую крупу (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены левомеколь (+0,7%), активированный уголь (+0,6%), валидол и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,2%), ренгалин (+0,1%). Снизились цены на лизобакт (-0,3%), пенталгин (-0,2%) и нимесулид (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на сухие корма для домашних животных (+0,4%), зубные щетки (+0,3%), хозяйственное мыло и гигиенические прокладки (+0,2%), туалетное мыло и стиральные порошки (+0,1%). Снизились цены на пеленки для новорожденных и детские подгузники (-0,2%), туалетную бумагу и зубные пасты (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры (+0,4%), спортивные детские костюмы (+0,2%), сигареты с фильтром, женские колготки и шампуни (+0,1%). Снизились цены на джинсы (-0,5%), футболки и детские кроссовки (-0,4%), кроссовки для взрослых и электропылесосы (-0,3%), обрезные доски (-0,2%), мужские носки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо цены практически не изменились.

Услуги

Выросла средняя стоимость проживания в гостиницах категории одна звезда или в мотелях (+0,6%), гостиницах категории три звезды (+0,5%), гостиницах категории две звезды (+0,1%). Снизилась средняя стоимость проживания в хостелах, а также путевок в дома отдыха, пансионаты и санатории на 0,4%.

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,3%. Выросли тарифы на водоснабжение горячее и плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов на 0,1%. Из остальных видов услуг выросли цены: на мужские (+0,5%) и женские (+0,4%) стрижки, восстановление зуба пломбой и мойку легкового автомобиля (+0,1%).