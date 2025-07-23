Картофель в России за неделю подешевел на 7,3%

В среднем цены на плодоовощную продукцию за этот период снизились на 3,5%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Стоимость картофеля в России с 15 по 21 июля снизилась на 7,3%, столовой свеклы - на 9,2%, белокочанной капусты - на 8,3%, сообщается в материалах Росстата.

В среднем цены на плодоовощную продукцию за этот период снизились на 3,5%. В том числе огурцы подешевели на 6,8%, морковь - на 4,7%, лук репчатый - на 3,1%, помидоры - на 2,2% и бананы - на 1,7%. В то же время яблоки подорожали на 0,4%.

Также с 15 по 21 июля снизились цены на яйца куриные - на 1%, рис подешевел на 0,3%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное, сметана, масло сливочное и подсолнечное, маргарин и сахар-песок - на 0,2%, творог, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, чай черный и крупа гречневая - на 0,1%.

В то же время выросли цены на вермишель - на 0,6%, свинину, консервы овощные для детского питания и печенье - на 0,4%, баранину и макаронные изделия - на 0,3%, говядину, рыбу мороженую, хлеб пшеничный и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, колбасы, молоко пастеризованное и хлеб ржаной - на 0,1%.