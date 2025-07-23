Оно составило 470 млн дал

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство пива в РФ в I полугодии 2025 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 3,2% - до 470 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Выпуск пива в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличился также на 3,2%, до 91,8 млн дал.

Производство минеральной природной упакованной, а также питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов снизилось в январе - июне 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 0,9%, до 11,6 млрд полулитров, в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года - на 4,4%, до 2,2 млрд полулитров.

Как отмечается в данных Росстата, производство табачных изделий в I полугодии 2025 года выросло на 5,1%, а в июне - на 18,1%. Выпуск сигарет за шесть месяца вырос на 6,2%, до 105 млрд штук, в июне - на 20,5%, до 18,3 млрд штук.