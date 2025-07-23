Всего за в I полугодии 2025 года производство золота увеличилось на 5,5% в годовом сравнении

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство золота в России в июне 2025 года выросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в материалах Росстата.

При этом по сравнению с маем 2025 года показатель вырос на 21,5%. Всего за в I полугодии 2025 года производство золота увеличилось на 5,5% в годовом сравнении.

Выпуск первичного алюминия в июне не изменился по сравнению с июнем прошлого года и на 6,9% упал к маю 2025 года, в I полугодии вырос на 3,6%.

Производство стального проката в июне 2025 года сократилось на 6,9% в годовом сравнении - до 4,8 млн тонн (снижение на 3,6% по отношению к маю). Всего за январь - июнь выпуск проката составил 29,2 млн тонн (-6% в годовом сравнении).

Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах в июне снизился на 3,8% к июню 2024 года и упал на 5,2% к маю этого года - до 4,8 млн тонн. За январь - июнь 2025 года выпуск нелегированной стали составил 27,6 млн тонн (-2,7% в годовом сравнении).

Объем выплавки чугуна за июнь 2025 года упал на 2% в годовом сравнении, сократился на 7,5% к маю этого года - до 4,1 млн тонн. В первом полугодии выплавка чугуна снизилась на 0,2% - до 25,8 млн тонн.