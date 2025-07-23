В июне по сравнению с маем цены производителей выросли на 7,5%, сообщает Росстат

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в июне 2025 года выросли на 0,7% по сравнению с маем. При этом производители бензина повысили оптовые цены на 7,5%, сообщается в материалах Росстата.

В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин возросли на 11,5%, цены производителей - на 17,2%.

По данным статистики, подорожание бензина на +0,7% и более отмечалось в 35 субъектах Российской Федерации, заметнее всего - в Республике Тыва (+4,2%). Снижение цен на бензин зафиксировано в трех субъектах РФ, в наибольшей степени - Забайкальском крае (-1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на бензин составил 0,5% и 0,7% соответственно.

В июне по сравнению с маем цены производителей на бензин выросли на 7,5%.

Почти во всех субъектах Российской Федерации бензин стал дороже. Более всего цены на него выросли в Омской (+16%), Кемеровской области (+15,1%) и Тюменской областях (+12,7%), Пермском крае (+11,2%). Снижение цен отмечено в Волгоградской области (-0,7%). В Астраханской и Сахалинской областях цены на бензин остались на уровне мая 2025 года.

Цены производителей на нефть снизились на 7,9% по сравнению с маем, тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом - на 0,5%.