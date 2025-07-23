Выпуск подсолнечного масла и его нерафинированных фракций снизился на 15,9%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство сливочного масла в России в первом полугодии 2025 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 174 тыс. тонн, творога - на 3,3%, до 246 тыс. тонн, сообщается в материалах Росстата.

Производство молока, кроме сырого, в первом полугодии текущего года также увеличилось на 2,5%, до 3 млн тонн, кисломолочных продуктов (кроме сметаны) - на 0,1%. В то же время снизился выпуск сыров - на 1,3%, до 414 тыс. тонн.

Выпуск подсолнечного масла и его нерафинированных фракций снизился на 15,9% - до 3,6 млн тонн, пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 7,7%, до 4,2 млн тонн, круп - на 8%, до 845 тыс. тонн. Производство маргарина выросло на 3,4% - до 228 тыс. тонн.

Производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины и конины снизилось на 1,3% - до 1,8 млн тонн, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы - увеличился на 2,9%, до 2,6 млн тонн.

В целом производство пищевых продуктов в I полугодии 2025 года снизилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напитков - на 2,3%.