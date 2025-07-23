Задолженность по зарплате в России в июне снизилась до 947,2 млн рублей

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июня 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 505,9 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец июне 2025 года, составила 947,2 млрд рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате снизилась на 715,1 млн рублей (или на 43%), с соответствующим периодом предыдущего года - увеличилась на 506,9 млрд рублей, или в 2,2 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец июня 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 505,9 млн рублей (53,4%), в 2024 году - 357,2 млн рублей (37,7%), в 2023 году и ранее - 84,1 млн рублей (8,9%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, на конец мая 2025 года составила менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 39,4%, обрабатывающие производства - 17,1%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 9,2%, добыча полезных ископаемых - 8,5%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 7,3%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 4,9%, деятельность профессиональная, научная и техническая - 4,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 3,1%, транспортировка и хранение - 2,9%, образование - 1,1%, деятельность в области информации и связи - 0,7%, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,5%, деятельность финансовая и страховая - 0,4%.