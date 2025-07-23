Такая мера позволит "нивелировать влияние сезонного фактора на формирование закупочных цен на продукты питания", отметила антимонопольная служба

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендует торговым сетям и поставщикам продуктов расширять практику заключения долгосрочных договоров и предлагает закреплять в них объемы и цены поставки для нивелирования влияния сезонного фактора, сообщила служба.

"ФАС России рекомендует торговым сетям и поставщикам расширять практику заключения долгосрочных договоров. Ведомство предлагает закреплять в них определенные двумя сторонами объемы и цены поставки (диапазон цен, формулы цен), а также двустороннюю ответственность за невыполнение этих условий. По мнению службы, это позволит в том числе нивелировать влияние сезонного фактора на формирование закупочных цен на продукты питания", - говорится в сообщении.

ФАС также сообщила, что служба продолжает постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары и содействует заключению соглашений в регионах. "В регионах, где они действуют, наблюдается положительный эффект в сравнении с динамикой цен в субъектах, где они не заключались", - подчеркнули в службе.

По состоянию на июль 2025 года такие соглашения заключены в 70 субъектах РФ с участием 14 969 хозяйствующих субъектов. Среди них - 275 производителей, 38 оптовых организаций, 14 585 организаций торговли, 68 аптечных сетей и пунктов, а также 3 АЗС.

"За последний месяц расширилась география заключения соглашений. К такой мере по стабилизации цен на социально значимые продукты присоединились Республика Хакасия, Свердловская и Томская области. Также на 1 647 хозяйствующих субъектов увеличилось число участников соглашений. При этом наибольшее количество регионов заключили соглашения по питьевому молоку и хлебу", - добавили в ФАС.