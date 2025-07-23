Доокумент наделяет наблюдательный совет правом утверждать перечень мер безопасности, финансируемых из специальных резервных фондов корпорации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который уточняет полномочия наблюдательного совета госкорпорации "Росатом". Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, наделяет наблюдательный совет правом утверждать перечень мер безопасности, финансируемых из специальных резервных фондов корпорации.

Новый закон вносит изменения в статьи 20 и 24 федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". В прежней редакции закона наблюдательный совет имел право утверждать "перечень работ (услуг), финансируемых за счет средств специальных резервных фондов корпорации".

"В части 5 статьи 20 слова "работ (услуг)" заменить словами "мероприятий, направленных на обеспечение безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития", - говорится в документе.

Аналогичная замена, согласно новому закону, производится в пункте 5 части 1 статьи 24. Если статья 20 говорит о специальных резервных фонда Росатома, то статья 21 - о полномочиях его наблюдательного совета.

Закон был инициирован правительством РФ, принят Госдумой 8 июля и одобрен Советом Федерации 16 июля 2025 года.

"В настоящее время наблюдательный совет госкорпорации "Росатом" утверждает перечень работ (услуг), финансируемых за счет средств специальных резервных фондов, что не в полной мере отвечает требованиям современной политической и экономической ситуации, связанным с противодействием санкционной политике недружественных стран, и не позволяет формировать товарные запасы, необходимые для обеспечения безопасности эксплуатации (использования) особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов", - отмечалось в пояснительных материалах к законопроекту.