Все договоренности были достигнуты в рамках первой выставки-форума ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани", которая состоялась в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Около 50 соглашений о сотрудничестве подпишут ювелиры Свердловской области с байерами из Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Монголии по итогам первой выставки-форума ювелирного искусства и бижутерии "Тонкие грани", которая состоялась в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Подписание около 50 соглашений свердловских ювелиров с байерами ожидается по итогам "Тонких граней". <…> Сеть бутиков ORO Multibrand из Киргизии обсуждает заключение контрактов с четырьмя крупнейшими ювелирными компаниями Свердловской области. Бутик авторских и премиальных украшений "Бюро ювелирных капризов" (Минск) прорабатывает восемь потенциальных направлений сотрудничества", - говорится в сообщении с уточнением, что новый торговый центр "Заркайнар" в Ташкенте намерен стать официальным представителем бренда Ringo в Узбекистане.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, готовность к подписанию контрактов у многих участников высока.

Первая выставка-форум "Тонкие грани" прошла в Екатеринбурге с 15 по 17 июля и собрала 18 представителей ювелирных брендов региона. Организаторами выступили правительство Свердловской области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр "Мой бизнес"), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий региона. Событие прошло в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".