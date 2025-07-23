По данным газеты, один из планов по строительству ВПП подразумевает снос 750 домов, начальной школы и электростанции

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Строительство третьей взлетно-посадочной полосы в лондонском аэропорту Хитроу обойдется в £50-60 млрд стерлингов ($68-81 млрд), что значительно больше, чем стоили новые ВПП в других крупных аэропортах мира. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Генеральный директор Хитроу Томас Уолдби в разговоре с изданием не стал уточнять стоимость строительных работ, признав, что дешевыми они точно не будут с учетом расположения аэропорта, по сути, в городской черте. "Построить новую взлетно-посадочную полосу в центре Лондона не будет дешево. Так и есть", - сказал Уолдби.

Он пояснил, что один из планов по строительству ВПП подразумевает снос 750 домов, начальной школы и электростанции. "Это дополнительные расходы, когда вы сравниваете со многими другими взлетно-посадочными полосами где-то еще", - добавил руководитель аэропорта.

Газета The Daily Telegraph также назвала сумму в £60 млрд стерлингов, заметив, что такие авиаперевозчики, как British Airways и Virgin Atlantic, уже раскритиковали подобные планы, назвав их слишком дорогостоящими. Как говорится в статье, для возмещения понесенных расходов аэропорт может значительно повысить сборы для пассажиров, и в итоге они могут достигать £100 стерлингов на один билет на дальнемагистральные рейсы. Со ссылкой на Уолдби издание сообщило, что аэропорт не исключает возможности строительства более короткой ВПП, при которой она не пересекала бы кольцевую автотрассу М25.

Правительство Великобритании, которое в январе этого года после многолетних споров одобрило строительство третьей ВПП, установило 31 июля крайним сроком для того, чтобы аэропорт представил предложения по организации работ. В этот день может стать известно, на какую стоимость проекта рассчитывает руководство Хитроу.

Об аэропорте

Хитроу - крупнейший аэропорт Великобритании и наиболее загруженный во всей Европе, ежегодно он обслуживает более 80 млн пассажиров и является узловым хабом для авиакомпаний British Airways и Virgin Atlantic. В данный момент ежегодное количество рейсов, которое может принимать Хитроу, ограничено 480 тысячами. Согласно вещательной корпорации Би-би-си, в случае строительства третьей взлетно-посадочной полосы количество рейсов может увеличиться до 720 тыс. в год, что будет соответствовать примерно 2 тыс. рейсов ежедневно. Предполагается, что процесс планирования строительства может занять около двух лет без учета возможных судебных тяжб со стороны экоактивистов. На выполнение самих строительных работ может уйти около семи лет.

Аэропортом с четырьмя пассажирскими терминалами владеет компания Heathrow Airport Holdings, которая в свою очередь принадлежит консорциуму FGP Topco. Главные акционеры FGP Topco - французская компания Ardian (22,6%), Суверенный фонд Катара (20%), Суверенный фонд Саудовской Аравии (15%), сингапурский фонд GIC (11,2%), Австралийский пенсионный фонд (11,2%) и Китайская инвестиционная корпорация (10%).