Переговоры России и Украины в Стамбуле

К 21:56 мск, после завершения встречи, IMOEX2 рос на 0,52%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии замедлил рост, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне завершения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По данным на 20:00 мск, до начала переговоров между делегациями РФ и Украины в полном составе, индекс Мосбиржи рос на 0,51%, до 2 840,04 пункта.

К 21:56 мск, после завершения встречи, IMOEX2 рос на 0,52%, до 2 840,31 пункта. Затем индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 827,19 пункта (+0,06%), свидетельствуют данные торгов на 22:15 мск.

Нынешняя встреча представителей Москвы и Киева в Стамбуле стала третьей и продлилась около 40 минут.