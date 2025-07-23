Канцлер Германии также заявил, что намерен на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине поговорить "об общей внешней политике и политике безопасности"

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает возможным достижение договоренности по урегулированию торгового спора между ЕС и США в ближайшее время. Такое мнение он высказал журналистам перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

"Мы встречаемся в самый подходящий момент, поскольку нам предстоит обсудить некоторые весьма актуальные вопросы, включая текущую торговую политику, по которой, как мы слышим в эти минуты, возможно, могут быть приняты решения", - сказал Мерц. "Но мы также поговорим об общей внешней политике и политике безопасности", - добавил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз и США близки к заключению соглашения, которое установит пошлины в размере 15% на европейский импорт. По ее информации, соглашение напоминает сделку с Японией, о которой объявил президент США Дональд Трамп, и подразумевает введение взаимных пошлин в упомянутом размере. При этом стороны, как уточнялось в публикации, договорятся не облагать тарифами часть продукции, например, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Трамп ранее объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.