Проект будет запущен в рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих"

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Центр испытаний и компетенций в области развития беспилотных авиасистем начнет работу в Тульской области в 2025 году. Проект получил поддержку Минпромторга России, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"В рамках федерального проекта "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих" в этом году будет запущен научно-производственный центр БАС, который станет одним из 10 крупнейших в стране и обеспечит разработку и выпуск различных БПЛА. В январе 2025 года НПЦ БАС "Туладрон" получил от Минпромторга России статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. По итогам федерального отбора на закупку оборудования для центра выделена целевая субсидия", - написал глава региона в Telegram-канале.

Миляев также отметил ряд показателей, которые сегодня обсуждались на встрече с министром промышленности региона Николаем Еланцевым. Значение индекса промышленного производства по итогам 2024 года составило 109,6%, это 5 место в ЦФО и 15 - в России. Рост отгрузки товаров в сравнении с 2023 годом составил 27%. Объем заказа на предприятиях машиностроения вырос в 2 раза.

Предприятия Тульской области активно участвуют в федеральном проекте "Производительность труда". К 2030 году вовлечь в проекты по бережливому производству рассчитывают до 40% крупных и средних предприятий несырьевых отраслей. В настоящий момент в работе находятся восемь проектов по повышению производительности, которые должны завершиться до конца текущего года.