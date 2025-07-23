Замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что ему неизвестно о возможных обсуждениях этой темы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство финансов не рассматривает возможность изъятия сверхдоходов у золотодобытчиков на фоне роста цен на золото. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Нет, не рассматривает", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Моисеев также уточнил, что ему неизвестно о возможных обсуждениях такой темы.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на золото на фоне более благоприятных рыночных условий. В частности, в 2025 году цена на золото прогнозируется на уровне $2,8 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,4 тыс.), в 2026 году - $2,4 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,1 тыс. за тройскую унцию).

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.