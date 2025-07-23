Президент Соединенных Штатов также отметил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающих стадиях торговых переговоров

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз ведут серьезные дискуссии по вопросам торговой сделки. Он также отметил, что Вашингтон и Пекин находятся на завершающих стадиях переговоров по торговле.

"Мы предложили сделку Европейскому союзу, с которым ведем серьезные переговоры, и если они согласятся открыть союз для американского бизнеса, то мы позволим им платить более низкие тарифы", - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Вчера мы также заключили сделку с Филиппинами и Индонезией, которые в обоих случаях откроют свои страны [для американского бизнеса]. И мы находимся в процессе завершения сделки с Китаем", - продолжил хозяин Белого дома.

Трамп также отметил, что для некоторых стран будут введены прямые тарифы в размере от 15 до 50%. "У нас так много стран, невозможно договориться со всеми. Поэтому у нас будет прямой простой тариф от 15 до 50%", - сказал он.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил стремление добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не принесут результата.