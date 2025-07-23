Канцлер Германии и президент Франции "согласны с тем, что они должны сохранить за собой право использовать дополнительные инструменты торговой политики, если переговоры не увенчаются успехом", сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили решимость ответить контрмерами на возможные пошлины США в отношении товаров ЕС, если в ходе текущих переговоров не будет найдено решение.

"Обе стороны согласны с тем, что они должны сохранить за собой право использовать дополнительные инструменты торговой политики, если переговоры не увенчаются успехом", - заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус после трехчасовых переговоров лидеров двух стран на вилле Борзиг в Берлине. Мерц и Макрон, по его словам, готовы даже "разработать новые меры".

В то же время Корнелиус отметил, что Германия и Франция будут тесно координировать действия с Италией и Еврокомиссией на заключительном этапе переговоров.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз и США близки к заключению соглашения, которое установит пошлины в размере 15% на европейский импорт. По ее информации, соглашение напоминает сделку с Японией, о которой объявил президент США Дональд Трамп, и подразумевает введение взаимных пошлин в этом размере. При этом стороны, как уточнялось в публикации, договорятся не облагать тарифами часть продукции, например, самолеты, крепкие алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Трамп ранее объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских тарифов, но параллельно уже подготовил список экспортных товаров США на €72 млрд в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.