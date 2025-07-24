Член правления, директор розничной дистрибуции "Почта банка" отметил, что сейчас самое подходящее время для открытия депозитов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рынок ждет снижения ключевой ставки, максимальная ставка по депозитам может опуститься ниже 15% годовых в четвертом квартале. Об этом ТАСС сообщил член правления, директор розничной дистрибуции "Почта банка" Антон Анищенко.

"Тренд пиковых ставок сместился со среднесрочных к краткокосрочным (до трех месяцев). Рынок ждет снижения "ключа" и соответственно уменьшения максимальных ставок по депозитам ниже 15% годовых в IV квартале", - сказал он.

По оценке "Почта банка", на ближайшем заседании регулятор, вероятно, снизит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта. Размер шага будет зависеть от уровня инфляции, экономического роста некоторых секторов экономики, динамики потребительской и деловой активности.

"Темпы инфляции замедляются как в недельном, так и в годовом перерасчете, приближаясь к таргету. Однако основной риск для ценовой динамики сохраняют продуктовая инфляция и инфляция сферы услуг и ЖКХ. Также инфляционные ожидания населения остаются на высоком уровне: среди россиян со сбережениями незначительно выросли, а у населения без сбережений, наоборот, снизились", - отмечает эксперт.

Ставки привлечения пассивов, как правило, опережают в снижении динамику ключевой. Кредитные, наоборот, отстают, так как требуется более продолжительный лаг. В преддверии заседания ЦБ многие игроки уменьшили доходность по сберегательным продуктам, но дальнейшее понижение не исключено, поясняет эксперт. "Поэтому сейчас самое подходящее время для открытия депозитов. Несмотря на то, что максимальные значения срока и доходности в краткосрочных продуктах остаются оптимальными, наилучшим вариантом защиты денег от инфляции сегодня является депозит на шесть месяцев", - отмечает Анищенко.

Несмотря на снижение "ключа" для многих россиян ставки по кредитам остаются заградительными, констатирует он. Кредитование все еще остается в периоде охлаждения и, по мнению Анищенко, этот сценарий сохранится до конца года.