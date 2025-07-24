Член комитета Госдумы по МСП подчеркнул, что речь идет о создании новой инфраструктурной конструкции

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Креативная экономика не сводится только к культуре и искусству в узком смысле: достижение креативной экономикой показателя от 6% ВВП к 2030 году означает необходимость усиления экспортного потенциала, а также роста числа рабочих мест, основанных на интеллектуальном труде. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), комментируя разработку Минэкономразвития документа о развития сектора креативной экономики до 2036 года.

"Разговоры о креативной экономике в России давно перестали быть уделом экспертных панелей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал целый ряд поручений, нацеленных на формализацию и системную проработку механизмов поддержки творческих индустрий. До середины февраля 2026 года Минэкономразвития предстоит подготовить стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Речь идет о создании новой инфраструктурной конструкции: межведомственный координационный орган, формирование национального рейтинга регионов по уровню развития креативных индустрий, пересмотр ОКВЭД с целью расширения перечня охватываемых видов деятельности, регулярный сбор обратной связи от участников рынка", - отметил он.

Важно, что креативная экономика не сводится только к культуре и искусству в узком смысле: на повестке - 16 направлений, включая IT, рекламу, гастрономию, дизайн, архитектуру, производство видеоигр и даже народные промыслы, указал депутат. "Уже сейчас их вклад в ВВП составляет 7,5 трлн рублей. А цель, обозначенная в указе о национальных целях, - достичь 6% от ВВП к 2030 году. Это, в частности, означает необходимость усиления экспортного потенциала, а также роста числа рабочих мест, основанных на интеллектуальном труде", - подчеркнул Говырин.

Отдельного внимания заслуживает анализ существующих мер поддержки: до 1 декабря министерствам предстоит не только проинвентаризировать федеральные и региональные инструменты, но и предложить систему, в которой эти меры будут собраны в едином реестре, подчеркнул парламентарий. "Такой подход должен облегчить доступ к ресурсам и снизить порог входа в отрасль для новых игроков", - считает он.

Поручения премьер-министра - задел на стройный каркас новых креативных индустрий России, в котором креативная деятельность перестает быть периферийной и начинает рассматриваться как самостоятельное направление с широчайшим потенциалом к росту, считает Говырин.

Минэкономразвития разрабатывает государственную политику и законы в сфере креативной экономики, а также долгосрочную стратегию развития сектора - такое поручение дал Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной развитию этого направления. Минэкономразвития запустило процесс подготовки документа, который определит, как будет развиваться этот сектор до 2036 года.