Венгрия рассчитывает на заливку первого бетона на площадке АЭС "Пакш-2" осенью

Электростанция является краеугольным камнем долгосрочной энергетической независимости и безопасности республики, подчеркнул венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Венгрия полностью привержена строительству АЭС "Пакш-2" с участием госкорпорации "Росатом" и рассчитывает на заливку первого бетона осенью. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы полностью привержены строительству этой новой атомной электростанции, поскольку она является краеугольным камнем нашей долгосрочной энергетической независимости и безопасности. Мы надеемся, что осенью произойдет так называемая заливка первого бетона, после чего работы на площадке ускорятся", - подчеркнул он.

В Пакше действует АЭС, построенная советскими специалистами еще в 1980-е годы. На нее приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, работают четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440.

Одновременно идет строительство ее второй очереди - пятого и шестого энергоблоков по проекту "Пакш-2", разработанному Росатомом. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 в начале 2030-х годов мощность энергетического ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт. При этом доля электроэнергии, вырабатываемой атомными станциями, достигнет в энергобалансе страны 70%.