Исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков рассказал, что раненых планируется размещать в контейнерах из композитных материалов, оборудованных системами жизнеобеспечения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские специалисты работают над проектом тяжелого БПЛА коптерного типа "Илья Муромец" для эвакуации тяжелораненых. Аппарат будет создан с применением стелс-технологий для снижения заметности в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков.

"Мы работаем над проектом тяжелой воздушной платформы коптерного типа "Илья Муромец" с грузоподъемностью 100 кг, предназначенной для экстренной эвакуации тяжелораненых. В ходе эвакуации стабилизированных раненых планируется размещать в контейнерах из композитных материалов, оборудованных системами жизнеобеспечения. Аналогичные контейнеры уже разработаны и готовятся для применения в зоне СВО для транспортировки раненых в безопасное место", - рассказал Братеньков.

По его словам, для минимизации рисков поражения со стороны противника беспилотник будет создан с применением стелс-технологий. "Для снижения заметности планируется использовать стелс-технологии - специальное полимерное покрытие. Его эффективность будет проверена в ходе испытаний - полетаем перед радарами. Кроме того, мы планируем построить инерциальные навигационные системы, которые позволят БПЛА идти в условиях работы РЭБ и огибать рельеф с целью уклонения от систем ПВО и т.д. Это будет максимально безопасная и эффективная машина в условиях текущих реалий на фронте", - отметил исполнительный директор КБ "Спектр".

Братеньков также сообщил, что в ходе экспериментального применения планируется апробировать беспилотник с полезной нагрузкой до 100 кг, а в дальнейшем - до 200 кг. "В настоящее время разработан экспериментальный образец БПЛА. В ближайшее время мы инициируем процесс согласования экспериментальных полетов аппарата с Росавиацией и другими структурами. Очень надеемся, что региональные и федеральные власти пойдут нам навстречу и окажут содействие в организации экспериментальных полетов", - подчеркнул специалист.

Братеньков добавил, что перед КБ стоит задача полностью локализовать производство беспилотника для эвакуации. "Нами и НПЦ БАС "Томск" ведется работа над разработкой электродвигателя на основе российских комплектующих, который ничем не будет уступать лучшим западным образцам. Кроме того, аппарат носит название "Илья Муромец", поскольку в свое время летательный аппарат Игоря Сикорского был лучшим не только в России, но и в мире. Машина опередила свою эпоху, мы стремимся к тому же", - уточнил он.