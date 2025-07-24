Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии отметил, что увеличение МРОТ влияет "на всю систему заработных плат, поэтому рост доходов затронет и тех работников, чьи текущие зарплаты незначительно превышают новый установленный минимальный уровень оплаты труда"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может стать фактором ускорения инфляционных процессов, при этом сейчас такое влияние остается относительно умеренным. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Ранее Минтруд предложил установить минимальный размер оплаты труда в 2026 году в размере 27 093 рубля, рост составит 20,7%. После этого сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий увеличение с 1 января 2026 года МРОТ до 50 тыс. рублей в месяц.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выступает действенным инструментом снижения высокой дифференциации заработных плат, несмотря на наличие определенных негативных последствий. Традиционно главным отрицательным эффектом увеличения минимального уровня оплаты труда считается рост безработицы, однако в современных реалиях это не представляет существенной угрозы для экономики России", - сказал Ляшок.

Он отметил, что повышение МРОТ может стать фактором ускорения инфляционных процессов, однако, как показывают наблюдения, это влияние остается относительно умеренным. "В начале 2025 года минимальный размер оплаты труда был увеличен значительно выше уровня инфляции прошлого года (на 16,6%), но при этом в первые месяцы текущего года инфляционная динамика демонстрировала замедление", - добавил эксперт.

Традиционно повышение МРОТ способствует росту доходов наименее оплачиваемых категорий работников, в первую очередь в отраслях с их высокой концентрацией - в сфере образования, культуры и спорта, административной работе и предоставлении различных услуг, то есть во многих направлениях бюджетной сферы. "При этом увеличение МРОТ оказывает воздействие на всю систему заработных плат, поэтому рост доходов затронет и тех работников, чьи текущие зарплаты незначительно превышают новый установленный минимальный уровень оплаты труда", - подчеркнул Ляшок.